"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" в следующем сезоне планирует транслировать исключительно спортивный контент, заявил его генеральный продюсер Александр Тащин.

"Наша новая философия - больше спорта. Мы увеличим объем спорта в нашем эфире, и мы отказываемся от неспортивного контента", - сказал Тащин во вторник на презентации планов телеканала сезона 2022/2023.

В следующем сезоне телеканал планирует показ игр чемпионатов Испании, Германии, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги наций.

Ранее "Матч ТВ" регулярно включал в сетку вещания художественные фильмы, преимущественно боевики. Как правило, их показывали в первой половине дня.