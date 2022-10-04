"Матч ТВ" обещал показать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" покажет все матчи чемпионата мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре. Об этом было объявлено на презентации планов телеканала сезона 2022/2023.

"Чемпионат мира будет показан холдингом в полном объеме", - заверил бывший футболист сборной России, эксперт телеканала Андрей Аршавин.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Конец года был выбран датой проведения турнира в связи с сильной жарой в летнее время.

Сборная России участия в ЧМ-2022 не примет. Она заняла второе место в отборочной группе, должна была играть в стыковых матчах, но была отстранена по решению Международной федерации футбола из-за ситуации на Украине.