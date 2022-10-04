Поиск
Реклама20idei.ru

Экс-футболист сборной России Зырянов возглавил "Черноморец"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Константин Зырянов занял пост главного тренера новороссийского "Черноморца", сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

"Легенда "Зенита" назначен главным тренером клуба из Новороссийска и в ближайшее время приступит к работе", - говорится в сообщении.

До недавнего времени 44-летний Зырянов возглавлял молодежную команду "Зенита". Выступая, будучи игроком, за основную команду петербургского клуба, Зырянов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. За "Зенит" он провел 286 матчей.

В составе сборной России Зырянов завоевал бронзу чемпионата Европы-2008.

футбол Константин Зырянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" обещал показать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре

СКА победил ЦСКА в КХЛ

FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

"Ростов" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив "Зениту" в 11-м туре

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

Футболисты "Локомотива" проиграли "Уралу" в Москве

Сборную России по хоккею после снятия санкций вернут в главный дивизион ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });