Экс-футболист сборной России Зырянов возглавил "Черноморец"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Константин Зырянов занял пост главного тренера новороссийского "Черноморца", сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

"Легенда "Зенита" назначен главным тренером клуба из Новороссийска и в ближайшее время приступит к работе", - говорится в сообщении.

До недавнего времени 44-летний Зырянов возглавлял молодежную команду "Зенита". Выступая, будучи игроком, за основную команду петербургского клуба, Зырянов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. За "Зенит" он провел 286 матчей.

В составе сборной России Зырянов завоевал бронзу чемпионата Европы-2008.