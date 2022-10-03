Радимов уволен с поста главного тренера "Зенита-2"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Владислав Радимов подал в отставку с поста главного тренера "Зенита-2", фарм-клуба петербургского футбольного клуба "Зенит".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство приняло заявление об отставке. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Давыдов, который ранее был ассистентом Радимова.

"Зенит-2" является представителем Второй лиги (третьего по статусу дивизиона отечественного футбола). В группе 1 команда занимает шестое место, набрав в 13 матчах 18 очков.

46-летний Радимов будучи игроком выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, самарские "Крылья Советов", петербургский "Зенита", а также испанскую "Сарагосу" и болгарский "Левски". В составе "Зенита" и "Левски" по разу стал чемпионом России и Болгарии соответственно.

Завершив игровую карьеру, Радимов через некоторое время работать тренером в системе "Зенита".