"Интер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" со счетом 1:0 нанесли поражение испанской "Барселоне" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На второй компенсированной к первому тайму матча гол провел Хакан Чалханоглу.
Матч прошел в Милане.
Команды представляют группу С. Ранее здесь немецкая "Бавария" со счетом 5:0 нанесла на своем поле поражение чешской "Виктории" со счетом 5:0.
"Бавария" занимает в группе первое место, набрав 9 очков. Далее идут "Интер" (6), "Барселона" (3) и "Виктория" (0).