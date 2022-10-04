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"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 5:0 нанесли поражение чешской "Виктории" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола – на 7-й и 51-й минутах – провел Лерой Зане, по разу отличились Серж Гнабри (13), Садио Мане (21) и Эрик Шупо-Мотинг (59).

Команды представляют группу С, другие участники которой "Барселона" (Искания) и "Интер" (Италия) свой матч проведет позднее во вторник. В настоящий момент лидирует "Бавария" (9 очков), далее идут "Барселона", "Интер" (по 3) и "Виктория" (0).

футбол Лига чемпионов УЕФА
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