"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 5:0 нанесли поражение чешской "Виктории" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Два гола – на 7-й и 51-й минутах – провел Лерой Зане, по разу отличились Серж Гнабри (13), Садио Мане (21) и Эрик Шупо-Мотинг (59).
Команды представляют группу С, другие участники которой "Барселона" (Искания) и "Интер" (Италия) свой матч проведет позднее во вторник. В настоящий момент лидирует "Бавария" (9 очков), далее идут "Барселона", "Интер" (по 3) и "Виктория" (0).