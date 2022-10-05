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Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Московский стадион "Лужники" примет финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу-2022/23, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Место проведения решающего матча турнира утвердил исполнительный комитет РФС в среду.

Матч пройдет в июне 2023 года.

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"Лужники" — один из главных стадионов в мире и самый вместительный в стране: его трибуны рассчитаны на 81 тысячу зрителей. 21 мая 2008 года арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, 15 июля 2018-го — финал чемпионата мира.

Последний, 30-й финал Кубка сезона 2021/22, также прошел "Лужниках". Игра между московскими "Спартаком" и "Динамо" установила рекорд посещаемости за всю историю турнира. На матче присутствовало 69 306 зрителей.

"Лужники" рассчитаны на 81 тысячу зрителей. 21 мая 2008 года арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, в 2018 году здесь прошли матчи чемпионата мира, включая финал.

Последний к настоящему моменту, 30-й финал Кубка сезона 2021/22, также прошел "Лужниках". Игра между московскими "Спартаком" и "Динамо" установила рекорд посещаемости за всю историю турнира: 69 306 зрителей. Победу одержал "Спартак" - 2:1.

футбол Кубок России по футболу
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