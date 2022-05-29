"Спартак" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

"Динамо" лишилось возможности сравнять счет, не забив с пенальти на 90+8 минуте

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили столичное "Динамо" в финале Кубка России.

На 10-й минуте мяч в ворота динамовцев провел форвард "Спартака" Александр Соболев. После проверки с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) гол был засчитан.

На 55-й минуте динамовцы сравняли счет благодаря голу Арсена Захаряна.

Спартаковцы вышли вперед на 72-й минуте после мяча, забитого Квинси Промесом. В добавленное время (90+8 минута) пенальти в ворота "красно-белых" не смог реализовать динамовец Даниил Фомин.

На матче присутствовали 69 306 зрителей, соответствующее объявление было сделано диктором арены на 84-й минуте игры.

Матч открыл "Хор Турецкого", который исполнил композицию "Лучший город земли", а гимн Российской Федерации спел народный артист РФ Григорий Лепс. Также по ходу встречи выступили народный артист РСФСР Лев Лещенко и певица Максим.

Таким образом, "Спартак" стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее он выигрывал этот трофей в 1994, 1998, 2003 годы.