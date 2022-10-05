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РФС не будет останавливать турниры из-за частичной мобилизации

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз настроен на сохранение своих ключевых турниров, несмотря на объявление частичной мобилизации, заявил президент РФС Александр Дюков.

"Мы продолжим проведение всех наших соревнований. Что касается развития и реализации всех программ, то они будут реализованы в соответствии с первоначальными планами. Мы не планируем корректировать их", - сказал Дюков в ходе онлайн пресс-конференции в среду.

"Для РФС важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение, но мы руководствуемся федеральным законом о мобилизации, который устанавливает права организаций и граждан. Минспорт разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения по отсрочкам. Сейчас эта работа Минспорта продолжается, давайте дождемся ее результатов, после мы поймем, кто может рассчитывать на отсрочку, которая будет предоставлена по решению Минспорта", - добавил он.

"Футбол - в равных условиях по сравнению с другими видами спорта и другими индустриями, если говорить об экономике в целом", - подчеркнул глава РФС.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ о призыве на срочную военную службу, призыв стартует с 1 ноября. С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация в интересах СВО.

футбол РФС Александр Дюков
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