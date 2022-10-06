Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил хорвата Марина Чилича во втором круге турнира категории ATP 500 в Астане.
Результат встречи – 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Хачанова.
Оба теннисиста входят в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов: Хачанов занимает 18-е место, Чилич – 14-е.
В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды, №34 рейтинга) – Новак Джокович (Сербия, 7).