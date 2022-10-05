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Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира категории ATP-500, проходящего в Астане.

В матче второго круга Рублев победил Чжичжень Чжана из КНР. Результат встречи - 6:3, 6:2.

Рублев занимает девятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Чжан - 126-ю.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем встречи между бельгийцем Давидом Гоффеном (66) и французом Адриано Маннарино (51).

Призовой фонд соревнования в Казахстане составляет 1 млн 900 тыс. долларов.

теннис
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