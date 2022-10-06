Россиянкам не удастся выступить на ЧЕ по боксу, несмотря на решение IBA

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по боксу не сможет принять участие в женском чемпионате Европы-2022 в Черногории, сообщается на сайте Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Накануне Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о решении отменить санкции в отношении российских и белорусских боксеров, которым, таким образом, разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой IBA. В EUBC, в свою очередь, заявили, что список участников стартующего 13 октября женского ЧЕ уже сформирован, поэтому россиянки и белоруски смогут выступить только в следующих турнирах.

Что касается решения о снятии санкций с боксеров обеих стран, оно также подразумевает и то, что спортсмены будут выступать (в последующих соревнованиях) под государственной символикой своих государств.