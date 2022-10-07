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Овечкин стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Forbes.

Суммарный доход россиянина в 2022 году составил $14 млн, из них $9 млн – зарплата, $5млн – доходы от спонсорских контрактов.

Во главе рейтинга – канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид - $15,3 млн (10,8 млн+4,5 млн).

Еще один канадский нападающий, Тайлер Сегин из "Далласа", замыкает тройку. Его доход составил $11,9 млн (11,7 млн+0,2 млн).

В топ-10 – еще несколько россиян: четвертое место занимает нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин - $11,7 млн (11,3 млн+0,4 млн), на пятой строчке находится вратарь "Флориды" Сергей Бобровский - $11 млн (10,8 млн+0,2 млн); замыкает топ-10 вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский - $10,2 млн (9,9 млн +0,3 млн).

хоккей НХЛ Александр Овечкин Артемий Панарин Сергей Бобровский Андрей Василевский
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