Американские журналисты признали гол Овечкина лучшим в истории НХЛ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщается на сайте НХЛ, первое место занял гол нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса" 16 января 2006 года. Россиянин подхватил шайбу в средней зоне, промчался с ней вдоль правого борта. Сместившись в центр около ворот, он попытался обыграть защитника, но упал. Однако с шайбой не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.

On this day in 2006, Alex Ovechkin scored one of the greatest goals in NHL history #Hockey365 #ALLCAPS pic.twitter.com/9D25zAFHx1 — Mike Commito (@mikecommito) January 16, 2020

Ту встречу "Вашингтон" выиграл со счетом 6:1, а спустя ровно 11 лет НХЛ признала гол Овечкина одним из самых лучших моментов в истории лиги.

Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. К слову, нападающий тогда был признан лучшим новичком НХЛ. Сейчас же на счету Овечкина 698 голов за всю карьеру в НХЛ.

Помимо Овечкина, авторами (и соавторами) лучших голов, попавших в топ-10 по версии ESPN, стали еще несколько россиян: Андрей Свечников (второе место), Павел Буре (шестое), Павел Дацюк (девятое), Владимир Тарасенко (10-е).

Рейтинг составили американские журналисты, освещающие матчи НХЛ.