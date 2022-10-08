Главный тренер сборной России доволен уровнем боксеров на чемпионате России перед ЧМ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по боксу располагает временем, чтобы качественно сформировать состав национальной команды для участия в международных турнирах, заявил ее главный тренер Виктор Фархутдинов.

"Я очень благодарен, что нас допустили к участию в международных турнирах. Календарный план у нас очень обширный, надо успеть команде проявить себя в международных турнирах, будет все возможно сделать в январе-феврале, поставить точку в отборе восьми сильнейших", - заявил Фархутдинов на пресс-конференции в воскресенье в Чите, где в этот день завершается чемпионат России-2022.

Запланирован чемпионат мира в мае в Ташкенте, но могут быть изменения. Время позволяет определить состав сборной России и подготовку. Постараемся команду правильно подобрать. На сегодня все сильнейшие боксеры пробились в полуфиналы и финалы чемпионата России. Есть и молодые и перспективные ребята которые пришли с юниоров, некоторым из них не повезло с жеребьевкой. Постараемся включить в сборную команду", - отметил он.

"Через два дня наши молодые ребята вылетают на международный турнир в Белоруссию. Нас приглашают на международные турниры, это приятно. Но наша основная задача - подготовка к чемпионату мира. В феврале у нас серьезные соревнования в Болгарии "Странджа". Если все будет хорошо, мы отправим туда два состава", - сказал Фархутдинов.