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"Локомотив" задумался о возвращении Юрия Семина

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" встречалось с Юрием Семиным и обсудило его возможное назначение на должность главного тренера команды, пишет "Спорт-Экспресс".

СпортЦиннбауэр покинул пост главного тренера ФК "Локомотив"Читать подробнее

Сообщается, что встреча состоялась неделю назад, то есть до увольнения с этого поста немца Йозефа Циннбауэра.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза: с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. При нем "Локомотив" три раза (2002, 2004 и 2018 годы) выиграл чемпионат России.

Циннбауэр был уволен 8 октября после крупного (0:4) поражения "Локомотива" от "Сочи". В турнирной таблице команда занимает сейчас 14-е место, набрав в 12 матчах 9 очков.

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