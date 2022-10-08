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Циннбауэр покинул пост главного тренера ФК "Локомотив"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Йозеф Циннбауэр ушел в отставку, сообщает пресс-служба ФК.

Также клуб покидает спортивный директор Томас Цорн.

Спорт"Локомотив" проиграл пятый матч подряд в РПЛ, крупно уступив "Сочи"Читать подробнее

"Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб "Локомотив"", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Циннбауэр занимал должность главного тренера "Локомотива" с 30 июня. До сентября Циннбауэр работал в тандеме со старшим тренером Марвином Комппером. 5 сентября Комппер был отправлен в отставку, и вся полнота тренерских решений перешла к Циннбауэру.

Цорн был назначен на пост спортивного директора 29 ноября 2021 года.

В субботу "Локомотив" проиграл "Сочи" со счетом 0:4 и потерпел пятое поражение в чемпионате подряд. После 12 туров клуб идет в зоне стыковых матчей - на 14-м месте, набрав 9 очков.

футбол ФК Локомотив
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