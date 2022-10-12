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"Реал" сыграл вничью с "Шахтером" в матче Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" сыграли вничью с соперниками из украинского "Шахтера" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч проходил в Варшаве и завершился со счетом 1:1. "Шахтер" лидировал с 46-й минуты благодаря голу Александра Зубкова. "Реал" смог сравнять на 90+5-й минуте, отличился Антонио Рюдигер.

Команды представляют группу F, где также выступают немецкий "РБ Лейпциг" и шотландский "Селтик", завершившие свой матч с результатом 2:0 в пользу немецкой команды.

"Реал" возглавляет таблицу, набрав 10 очков. "РБ Лейпциг" - второй, у команды 6 очков. На третьей позиции идет "Шахтер" (5 очков). Замыкает таблицу "Селтик" (1 очко).

В пятом туре состоятся встречи "РБ Лейпциг" - "Реал" и "Селтик" - "Шахтер", матчи пройдут 25 октября.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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