"Ювентус" проиграл "Маккаби" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Копенгаген" и "Манчестер Сити" сыграли вничью

Фото: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 0:2 потерпели поражение от израильского "Маккаби" (Хайфа) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Оба гола - на 7-й и 42-й минутах провел Омер Ацили.

Игра прошла в Израиле.

Победа над "Ювентусом" принесла "Маккаби" первые очки на турнире. Израильская команда с 3 очками занимает четвертое место в группе H. Столько же баллов у "Ювентуса", имеющего преимущество по дополнительным показателям.

По 7 баллов - у французского "Пари Сен-Жермен" и португальской "Бенфики", который свой очный матч проведут во вторник позднее.

Со счетом 0:0 завершился матч группы G между датским "Копенгагеном" и английским "Манчестер Сити".

В группе лидирует "Манчестер Сити" (10 очков), далее идут "Боруссия" (Германия Дортмунд) - 6 очков, "Копенгаген" (2), и испанская "Севилья" (1). "Боруссия" и "Севилья" свой матч проведут позднее.