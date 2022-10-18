IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Хоккеист Валерий Ничушкин Фото: AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея больше не обвиняет россиянина Валерия Ничушкина в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты", - говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года сообщалось, что российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо" Ничушкину грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.

В Континентальной хоккейной лиге Ничушкин защищал цвета челябинского "Трактора" (2012-2013) и московского ЦСКА (2016-2018).

В 2014 году Ничушкин выступал на Олимпиаде в Сочи в составе сборной России.