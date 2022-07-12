Ничушкин продлил контракт с "Колорадо" до 2030 года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Валерий Ничушкин подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Колорадо".

Контракт рассчитан на восемь лет, сообщается на сайте "Колорадо".

29-летний Ничушкин выступает за "Колорадо" с 2019 года, выиграв по итогам сезона-2021/22 Кубок Стэнли. По ходу триумфального сезона в регулярном сезоне установил рекорды в карьере по голам (25), передачам (27), очкам по системе "гол+пас" (52) и победным голам (5). В плей-офф россиянин набрал 15 (9+6) очков.

Карьеру в НХЛ россиянин начал в 2013 году в "Далласе", за который играл до 2016 года и в 2018-2019 гг. Всего на его счету 174 (71+103) очка в 405 матчах регулярных чемпионатов и 24 (13+11) в 62 матчах плей-офф.

В Континентальной хоккейной лиге Ничушкин защищал цвета челябинского "Трактора" (2012-2013) и московского ЦСКА (2016-2018).

В составе сборной России Ничушкин стал бронзовым призером ЧМ-2017.