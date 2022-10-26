"Ювентус" лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Итальянский "Ювентус" со счетом 3:4 уступил португальской "Бенфике" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Лиссабоне.

Этот результат лишил "Ювентус" шансов на выход в плей-офф турнира.

Счет на 11-й минуте открыл футболист "Бенфики" Антониу Силва. Через четыре минуты "Ювентус" отыгрался: зафиксирован гол под авторством Мойзе Кина.

На 28-й минуте Жоау Мариу реализовал пенальти, и "Бенфика" вновь повела в счете. На перерыв португальская команда ушла с преимуществом в два мяча, отличился Рафаэль Силва.

На 50-й минуте Рафаэл Силва оформил дубль и довел разницу в счете до крупной. Но "Ювентусу" удалось вернуть интригу в игре: на 77-й минуте гол провел Аркадиуш Милик, на 79-й – Уэстон Маккенни.

В другом матче группы H французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 7:2 разгромил дома израильскую команду "Маккаби" (Хайфа).

В составе ПСЖ голы провели Лионель Месси (19, 45 минуты), Килиан Мбаппе (32, 64), Неймар (35), Карлос Солер (84). Еще одно взятие ворот "Маккаби" состоялось за счет автогола игрока гостей Шона Голдберга (64). За "Маккаби" оба гола провел Абдулайе Сек (38, 50).

За тур до финиша ПСЖ и "Бенфика" набрали по 11 очков и гарантировали себе места в плей-офф. У "Ювентуса" и "Маккаби" по 3 балла. В последнем туре группового этапа эти команды поведут заочную борьбу за третье место, дающее утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы. 2 ноября "Маккаби" на своем поле сыграет с "Бенфикой", ПСЖ примет "Ювентус".