"Челси" выиграл у "Зальцбурга" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

В параллельно шедшем матче "Севилья разгромила "Копенгаген"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 2:1 нанесли поражение австрийскому "Зальцбургу" во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 23-й минуте Матео Ковачич поразил ворота "Зальцбурга", благодаря чему "Челси" открыл счет в матче. На 49-й минуте форвард хозяев Чиквубуйке Адаму провел ответный гол, на 64-й Кай Хаверц забил победный для "Челси" мяч.

Победа позволила "Челси" набрать 10 очков и закрепиться на первом месте в группе E. Команда обеспечила себе место в плей-офф ЛЧ. "Зальцбург" занимает второе место с отставанием в четыре балла. По четыре очка набрали итальянский "Милан" и хорватское "Динамо" (Загреб), которые сыграют в пятом туре друг с другом во вторник позднее. Игра пройдет в Загребе.

Испанская "Севилья" со счетом 3:0 обыграла датскую команду "Копенгаген" в домашнем матче пятого тура в группе G. Авторы голов – Юссеф Эн-Несири (61 минута), Иско (88), Гонсало Монтиэль (90+2). На пятой компенсированной ко второму тайму время красную карточку получил футболист "Копенгагена" Давид Хочолава.

"Севилья" набрала 5 очков и занимает третье место в группе, "Копенгаген" (2 балла) – на четвертой строчке. Лидирует английский "Манчестер Сити" (10), второе место занимает немецкая "Боруссия" (7). Эти команды проведут матч пятого тура во вторник в Дортмунде.