Поиск
Реклама20idei.ru

"Бавария" в шестой раз подряд победила "Барселону"

Счет по голам в серии - 22:4 в пользу немецкой команды

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 3:0 обыграли испанскую "Барселону" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 10-й минуте встречи, прошедшей в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", гол провел Садио Мане. На 31-й минуте отличился Эрик Шупо-Мотинг.

Спорт"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионовЧитать подробнее

Кроме того, на 45-й минуте английский арбитр Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота "Баварии" (удар с 11-метровой отметки готовился выполнить экс-форвард мюнхенцев Роберт Левандовски), а на 56-й отменил гол футболиста немецкой команды Сержа Гнабри.

Незадолго до стартового свистка матча выяснилось, что турнирного значения он иметь не будет. Ранее в среду свою игру провели другие представители группы – "Интер"" (Италия) – "Виктория" (Чехия). Итальянский клуб победил со счетом 4:0, набрал 10 очков и, занимая в группе вторую строчку, обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ. Туром ранее это сделала "Бавария". В результате перед стартовым свистком на "Камп Ноу" стало известно, что "Барселона" с третьего места не сдвинется и гарантированно сыграет в плей-офф Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

За тур до финиша турнирное положение в группе С выглядит следующим образом: 1."Бавария" - 15 очков, 2."Интер" - 10, 3."Барселона" - 4, 4."Виктория" - 0.

Между тем, победная серия "Баварии" в матчах против "Барселоны" достигла шести матчей. Она началась в мае 2015 года, когда команда из Мюнхена победила каталонцев дома в ответном матче 1/2 финала со счетом 3:2 (но по сумме двух встреч сильнее оказалась "Барса"). Счет по голам в серии – 22:4 в пользу "Бавария". В серию вошла победа "Баварии" со счетом 8:2 в августе 2020 года на нейтральном поле в четвертьфинале.

футбол Лига чемпионов УЕФА Бавария Барселона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Черчесов вывел "Ференцварош" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Суперкомпьютер предсказал триумфатора ЧМ-2022

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

Даниил Медведев выиграл в первом после травмы матче

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });