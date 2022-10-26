"Бавария" в шестой раз подряд победила "Барселону"

Счет по голам в серии - 22:4 в пользу немецкой команды

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 3:0 обыграли испанскую "Барселону" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 10-й минуте встречи, прошедшей в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", гол провел Садио Мане. На 31-й минуте отличился Эрик Шупо-Мотинг.

Кроме того, на 45-й минуте английский арбитр Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота "Баварии" (удар с 11-метровой отметки готовился выполнить экс-форвард мюнхенцев Роберт Левандовски), а на 56-й отменил гол футболиста немецкой команды Сержа Гнабри.

Незадолго до стартового свистка матча выяснилось, что турнирного значения он иметь не будет. Ранее в среду свою игру провели другие представители группы – "Интер"" (Италия) – "Виктория" (Чехия). Итальянский клуб победил со счетом 4:0, набрал 10 очков и, занимая в группе вторую строчку, обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ. Туром ранее это сделала "Бавария". В результате перед стартовым свистком на "Камп Ноу" стало известно, что "Барселона" с третьего места не сдвинется и гарантированно сыграет в плей-офф Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

За тур до финиша турнирное положение в группе С выглядит следующим образом: 1."Бавария" - 15 очков, 2."Интер" - 10, 3."Барселона" - 4, 4."Виктория" - 0.

Между тем, победная серия "Баварии" в матчах против "Барселоны" достигла шести матчей. Она началась в мае 2015 года, когда команда из Мюнхена победила каталонцев дома в ответном матче 1/2 финала со счетом 3:2 (но по сумме двух встреч сильнее оказалась "Барса"). Счет по голам в серии – 22:4 в пользу "Бавария". В серию вошла победа "Баварии" со счетом 8:2 в августе 2020 года на нейтральном поле в четвертьфинале.