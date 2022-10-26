Поиск
Реклама20idei.ru

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов
Футболист "Барселоны" Рафинья
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" со счетом 4:0 нанесли поражение чешской "Виктории" в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА, обеспечили себе путевку в плей-офф и лишили шансов на это испанскую "Барселону".

В составе "Интера" голы в матче в Милане провели Генрих Мхитарян (35 очков) Эдин Джеко (42, 66), Ромелу Лукаку (87).

В результате "Интер" набрал 10 очков и гарантировал себе место в группе С не ниже второго. Лидирует немецкая "Бавария", сыгравшая на матч меньше, у нее 12 баллов. Обе команды, таким образом, весной сыграют в плей-офф турнира.

Третье место занимает "Барселона" (4), которая с "Баварией" сыграет дома в среду позднее. На четвертой строчке находится "Виктория" (0).

Таким образом, "Барселона" не сможет подняться выше третьего места и сыграет весной в Лиге Европы – втором по статусу клубном турнире Европы. Теоретически "Барса" сможет настичь "Интер" по очкам, но уступает ему по личным встречам (0:1, 3:3).

"Барселоне" не удается пробиться в плей-офф Лиги чемпионов второй сезон подряд, до предыдущего розыгрыша она неизменно выходила в весеннюю стадию с сезона-2003/04.

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура РПЛ

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Уралом" в 15-м туре чемпионата России

ЦСКА победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Медведев обыграл Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Вене

Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"

Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Черчесов вывел "Ференцварош" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });