"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

Футболист "Барселоны" Рафинья Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" со счетом 4:0 нанесли поражение чешской "Виктории" в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА, обеспечили себе путевку в плей-офф и лишили шансов на это испанскую "Барселону".

В составе "Интера" голы в матче в Милане провели Генрих Мхитарян (35 очков) Эдин Джеко (42, 66), Ромелу Лукаку (87).

В результате "Интер" набрал 10 очков и гарантировал себе место в группе С не ниже второго. Лидирует немецкая "Бавария", сыгравшая на матч меньше, у нее 12 баллов. Обе команды, таким образом, весной сыграют в плей-офф турнира.

Третье место занимает "Барселона" (4), которая с "Баварией" сыграет дома в среду позднее. На четвертой строчке находится "Виктория" (0).

Таким образом, "Барселона" не сможет подняться выше третьего места и сыграет весной в Лиге Европы – втором по статусу клубном турнире Европы. Теоретически "Барса" сможет настичь "Интер" по очкам, но уступает ему по личным встречам (0:1, 3:3).

"Барселоне" не удается пробиться в плей-офф Лиги чемпионов второй сезон подряд, до предыдущего розыгрыша она неизменно выходила в весеннюю стадию с сезона-2003/04.