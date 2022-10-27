Поиск
Реклама20idei.ru

Гол Месси признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" аргентинец Лионель Месси признан автором лучшего гола в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

На 19-й минуте встречи против израильского "Маккаби" (Хайфа) в Париже Месси с 15 метров закрутил мяч в дальний угол внешней стороной стопы.

В общей сложности по ходу матча Месси забил два мяча и сделал две голевые передачи. Это помогло ПСЖ одержать крупную победу со счетом 7:2.

футбол Лига чемпионов УЕФА Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

"Бавария" в шестой раз подряд победила "Барселону"

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

Даниил Медведев выиграл в первом после травмы матче

СМИ сообщили о тайной выплате "Ювентусом" Роналду 20 млн евро

СМИ сообщили о тайной выплате "Ювентусом" Роналду 20 млн евро

Минцифры введет мобильное приложение с Картой болельщика

"Ювентус" лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

"Челси" выиграл у "Зальцбурга" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" выиграл у "Зальцбурга" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

МЮ вернул Роналду к тренировкам после отстранения

МЮ вернул Роналду к тренировкам после отстранения
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });