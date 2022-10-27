Гол Месси признан лучшим в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" аргентинец Лионель Месси признан автором лучшего гола в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.
На 19-й минуте встречи против израильского "Маккаби" (Хайфа) в Париже Месси с 15 метров закрутил мяч в дальний угол внешней стороной стопы.
В общей сложности по ходу матча Месси забил два мяча и сделал две голевые передачи. Это помогло ПСЖ одержать крупную победу со счетом 7:2.