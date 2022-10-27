Медведев обыграл австрийца Тима и вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Вене

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1\4 финала турнира категории ATP-500, проходящего в Вене.

В матче второго круга Медведев обыграл хозяина соревнований, австрийца Доминика Тима. Результат встречи – 6:3, 6:3 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место. Тим находится на 113-й строчке.

В четвертьфинале Медведев может встретиться с 12-й ракеткой мира Янником Синнером из Италии, если последний во втором раунде одолеет аргентинца Франсиско Серундоло (29).

Сеяный под первым номером Медведев остался единственным россиянином на турнире. Ранее из борьбы выбыли Андрей Рублев (8) и Карен Хачанов (18).

Призовой фонд турнира в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.