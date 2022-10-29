ЦСКА победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" уступили соперникам из ЦСКА в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московское дерби на "РЖД Арене" завершилось со счетом 1:0 в пользу армейцев, за которых на 22-й минуте отличился парагвайский хавбек Хесус Медина. В концовке игры был отменен гол защитника ЦСКА Егора Ушакова (90+1 мин), забитый с нарушением.

ЦСКА набрал 29 очков и в турнирной таблице РПЛ поднялся на третье место.

"Локомотив" находится в зоне переходных матчей, на 14-м месте (12 очков). В последних восьми турах "железнодорожники" одержали одну победу и потерпели семь поражений.