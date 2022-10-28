"Оренбург" разгромил "Факел" в чемпионате России по футболу
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" со счетом 4:1 одолели воронежский "Факел" в матче 15-го тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги.
Игра прошла в Оренбурге. В составе хозяев голы провели Химми Марин (42, 44 минуты), Габриэль Флорентин (57), Брайан Мансилья (83, с пенальти). Автор единственного гола у "Факела" - Максим Максимов (87).
"Оренбург" к настоящему моменту набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Факел" - на 13-й строчке, 12 очков.
Матч "Оренбург" - "Факел" открыл программу 15-го тура чемпионата.