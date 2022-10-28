Поиск
Реклама20idei.ru

"Оренбург" разгромил "Факел" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" со счетом 4:1 одолели воронежский "Факел" в матче 15-го тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Оренбурге. В составе хозяев голы провели Химми Марин (42, 44 минуты), Габриэль Флорентин (57), Брайан Мансилья (83, с пенальти). Автор единственного гола у "Факела" - Максим Максимов (87).

"Оренбург" к настоящему моменту набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Факел" - на 13-й строчке, 12 очков.

Матч "Оренбург" - "Факел" открыл программу 15-го тура чемпионата.

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Черчесов вывел "Ференцварош" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Суперкомпьютер предсказал триумфатора ЧМ-2022

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

"Бавария" в шестой раз подряд победила "Барселону"

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" второй сезон подряд осталась без плей-офф Лиги чемпионов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });