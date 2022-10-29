Российский боксер Папин нокаутировал боснийца Бельо

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин одержал победу над боснийцем Дамиром Бельо на турнире в Москве.

Поединок завершился во втором раунде: Папин победил соперника техническим нокаутом.

Между тем, Бельо выразил несогласие с решением судьи, но и Папин считает, что поединок можно было продолжить.

"Я согласен на реванш, чтобы расставить все точки над i в этом поединке. Придерживаюсь того мнения, что бой необходимо было продолжить, чтобы вопросов никаких не было, и они сразу закрылись бы. Решение принимают не боксёры, а судьи. Возможно, Дамир пересмотрит поединок и поймёт, что бой действительно нужно было остановить", - сказал Папин.

Вечер бокса прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

На счету 35-летнего Папина теперь 15 выигранных боев (14 – нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 38-летний Бельо проиграл первый бой в профессиональной карьере. На его счету 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.