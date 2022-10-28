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Российский боксер Папин оказался тяжелее боснийца Бельо на взвешивании перед боем

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин на 2,1 кг оказался тяжелее своего соперника по предстоящему в субботу поединку боснийца Дамира Бельо на прошедшем 28 октября взвешивании.

Вес Папина составил 92,6 кг, Бельо показал на весах 90,5 кг.

Вечер бокса, в рамках которого состоится поединок, пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

На счету 35-летнего Папина 14 выигранных боев (12 – нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 38-летний Бельо выиграл все 26 своих поединков, в том числе 21 – нокаутом.

Поединок между Папиным и Бельо пройдет под статусом главного на турнире.

бокс
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