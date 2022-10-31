Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Аризоной" в НХЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Аризоны" - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу "Рейнджерс".

В составе победителей три очка результативности набрал российский нападающий Артемий Панарин, оформивший на себя гол и сделавший две голевые передачи. 30 октября Панарину исполнился 31 год.

Хоккеисты "Рейнджерс" занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав 12 очков в десяти матчах. "Аризона" - на предпоследнем, 15-м месте в Западной конференции – 5 очков в восьми встречах.