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Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" одержали победу над командой "Нэшвилл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Вашингтона".

Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота на 58-й минуте игры. Ему ассистировал его соотечественник защитник Дмитрий Орлов.

Овечкин довел до 783 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, по этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов. Лидирует Уэйн Грецки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801).

"Вашингтон" является представителем Восточной конференции НХЛ, здесь он занимает пятое место, набрав 10 очков в девяти матчах. "Нэшвилл" - на 11-м месте в Западной конференции – 7 баллов в девяти встречах.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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