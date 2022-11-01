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Футболист "Манчестер Сити" Холанд пропустит матч ЛЧ с "Севильей"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Севильи", заявил главный тренер английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

"Завтра" он будет недоступен", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "Манчестер Сити".

Наставник команды объяснил ситуацию тем, что 22-летний футболист не набрал кондиций после травмы, из-за которой пропустил матч чемпионата Англии с "Лестером" 29 октября.

Холанд перешел в "Манчестер Сити" из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) прошедшим летом. В 16 матчах за английский клуб в разных турнирах он забил 22 гола, в том числе пять голов в четырех матчах ЛЧ.

Матч "Манчестер Сити" - "Севилья" пройдет 2 ноября в Англии. Турнирного значения игра иметь не будет, поскольку английская команда гарантировала себе путевку в плей-офф, испанская -сыграет в весенней стадии Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

футбол Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд
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