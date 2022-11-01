"Атлетико" впервые под руководством Симеоне не смог выйти в весеннюю стадию еврокубков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Атлетико" уступили соперникам из португальского "Порту" в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Матч в Порту завершился со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Мехди Тареми (5-я минута) и Стефена Эустакиу (24). В активе "Атлетико" автогол игрока "Порту" Ивана Маркано (90+5).

В параллельном матче немецкий "Байер" на своем поле сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" - 0:0.

"Атлетико" занял четвертое место в группе B, набрав 5 очков, и не смог выйти в весеннюю фазу еврокубков. Клуб не сыграет в плей-офф еврокубков впервые с сезона 2011/2012, когда команду возглавил действующий главный тренер Диего Симеоне.

"Порту" (12 очков) и "Брюгге" (11 очков) сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Байер" (5 очков), опередивший "Атлетико" по результатам личных встреч, вышел в 1/16 Лиги Европы.