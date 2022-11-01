Поиск
Реклама20idei.ru

"Атлетико" впервые под руководством Симеоне не смог выйти в весеннюю стадию еврокубков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Атлетико" уступили соперникам из португальского "Порту" в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Матч в Порту завершился со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Мехди Тареми (5-я минута) и Стефена Эустакиу (24). В активе "Атлетико" автогол игрока "Порту" Ивана Маркано (90+5).

В параллельном матче немецкий "Байер" на своем поле сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" - 0:0.

"Атлетико" занял четвертое место в группе B, набрав 5 очков, и не смог выйти в весеннюю фазу еврокубков. Клуб не сыграет в плей-офф еврокубков впервые с сезона 2011/2012, когда команду возглавил действующий главный тренер Диего Симеоне.

"Порту" (12 очков) и "Брюгге" (11 очков) сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Байер" (5 очков), опередивший "Атлетико" по результатам личных встреч, вышел в 1/16 Лиги Европы.

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

"Зенит" завершил первый круг в РПЛ, повторив рекорд турнира

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура РПЛ

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Уралом" в 15-м туре чемпионата России

ЦСКА победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });