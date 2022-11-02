"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл французский "Марсель" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Марселе завершилась со счётом 2:1. За "Тоттенхэм" голы забили Клеман Ленгле (54-я минута) и Пьер-Эмиль Хейбьерг (90+5). В составе "Марселя" отличился Кансель Мбемба (45+2).

Параллельная встреча между немецким "Айнтрахтом" и потругальским "Спортингом" завершилась со счетом 2:1. Победу "Айнтрахту" принесли голы Даити Камады (62) и Рандаля Коло-Муани (72). За "Спортинг" забил Артур Гомес (39).

"Тоттенхэм" занял первое место в группе D, набрав 11 очков. Английский клуб вышел в 1/8 финала турнира. Также в эту стадию пробился "Айнтрахт" (10 очков). Путевку в Лигу Европы получил "Спортинг", занявший третье место (7 очков). "Марсель" занял четвертое место (6 очков) и выбыл из еврокубков.

Результаты других матчей игрового дня:

Группа A: "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0, "Рейнджерс" (Шотландия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:3.

Группа C: "Бавария" (Германия) - "Интер" (Италия) - 2:0, "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4.