Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" в НХЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Миннесоты" нанесли поражение "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Итоговый счет - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе победителей две шайбы (обе - во втором периоде) забросил российский нападающий Кирилл Капризов.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 8 голов и сделал 5 результативных передач в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего за карьеру в лиге, где Капризов дебютировал в сезоне-2020/21, он набрал 172 (82+90 по системе "гол+пас") очка результативности в 146 матчах.

После победы над "Монреалем" "Миннесота" занимает в Западной конференции седьмое место, набрав в десяти матчах 11 очков. "Монреаль" - на 12-м месте в Восточной конференции, 10 очков в десяти матчах.