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НХЛ признала Панарина лучшим игроком дня

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте организации.

СпортТри очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Аризоной" в НХЛЧитать подробнее

В ночь на понедельник по московскому времени хоккеисты "Рейнджерс" победили "Аризону" со счетом 3:2. Панарин набрал 3 очка результативности, отметившись голом и двумя голевыми передачами.

Второй звездой признан американский нападающий "Анахайма" Тревор Зеграс, забросивший две шайбы в матче против "Торонто" (результат – 4:3 в пользу "Анахайма").

В тройку лучших игроков попал также американский форвард "Миннесоты" Мэттью Болди, забросивший две шайбы в ворота "Чикаго" (4:3 в пользу "Миннесоты").

хоккей НХЛ Артемий Панарин
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