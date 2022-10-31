НХЛ признала Панарина лучшим игроком дня

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте организации.

В ночь на понедельник по московскому времени хоккеисты "Рейнджерс" победили "Аризону" со счетом 3:2. Панарин набрал 3 очка результативности, отметившись голом и двумя голевыми передачами.

Второй звездой признан американский нападающий "Анахайма" Тревор Зеграс, забросивший две шайбы в матче против "Торонто" (результат – 4:3 в пользу "Анахайма").

В тройку лучших игроков попал также американский форвард "Миннесоты" Мэттью Болди, забросивший две шайбы в ворота "Чикаго" (4:3 в пользу "Миннесоты").