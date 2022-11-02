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Федерация регби России не платит взносы в World rugby из-за санкций

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Из-за санкций, наложенных на Федерацию регби России, ежегодные взносы в World rugby не перечисляются, заявил "Интерфаксу" председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Более полугода назад Апелляционная инстанция World Rugby вынесла решение отстранить нас, это высший орган международной федерации, которая не признает юрисдикцию Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который, в свою очередь, построен на передоверии международными федерациями ему право разрешать споры. World Rugby такие права не передоверила", - рассказал Артемьев.

"Мы платили членские взносы в World rugby до вступления в силу последних решений. Сейчас ситуация "подвешена", - добавил он.

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Глава ФРР отметил, что деньги, которые освободились из-за отстранения российских сборных от участия в международных соревнованиях, были направлены на развитие детского регби в России.

"Все деньги от международных соревнований мы направили на развитие детского регби, где сейчас мы наблюдаем многократный рост региональных соревнований с участием детских команд, начиная от 12-ти лет. Мне кажется, это разумное вложение", - подчеркнул он.

В начале марта World Rugby, в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, отстранил Россию и Белоруссию от всех международных мероприятий по регби, включая встречи на уровне клубов. Также объявлено о полном и немедленном отстранении Федерации регби России от членства в World Rugby до дальнейшего уведомления.

В мае Совет World Rugby отклонил апелляцию Федерации регби России.

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