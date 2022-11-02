Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Оттаву" в НХЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" обыграла "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на среду по московскому времени.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу "Тампы".

Три очка результативности (гол + две голевые передачи) набрал российский нападающий Никита Кучеров. В нынешнем сезоне в десяти играх россиянин набрал 15 (4+11 по системе "гол+пас") очков, а за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ - 631 (250+381) в 572 встречах.

Кроме того, гол и голевую передачу оформил на свой счет российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев. Теперь у Сергачева 9 (2+7) очков в десяти матчах в сезоне и 183 (38+145) в 372 матчах в карьере в НХЛ.

Обе команды представляют Восточную конференцию НХЛ. "Тампа" занимает седьмое место, набрав 12 очков в десяти матчах. "Оттава" - на предпоследнем, 15-м месте: 8 очков в девяти матчах.