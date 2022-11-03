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Хачанов проиграл Джоковичу в третьем круге турнира Masters в Париже

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче третьего круга теннисного турнира серии Masters, который проходит в Париже.

СпортАндрей Рублев проиграл в третьем круге турнира Masters в ПарижеЧитать подробнее

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича.

Хачанов последним из россиян продолжал участие в турнире.

Действующий победитель турнира Джокович занимает седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов - 19-й.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу станет итальянец Лоренцо Музетти (23-е место рейтинга).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования во Франции составляет более 5,4 млн евро.

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