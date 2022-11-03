Андрей Рублев проиграл в третьем круге турнира Masters в Париже
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил норвежцу Хольгеру Руне в третьем круге турнира серии Masters в Париже.
Результат встречи - 4:6, 5:7. Соперники провели на корте 1 час 29 минут.
Рублев занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Руне идет на 18-й позиции.
В четвертьфинале Руне сыграет с лидером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования во Франции составляет свыше 5,4 млн евро.