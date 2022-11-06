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Касаткина выбыла из Итогового турнира WTA

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Франции Каролин Гарсии в третьем туре Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Форт-Уэрте (США).

Результат встречи – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Гарсии.

В рейтинге WTA Гарсия занимает шестое место, Касаткина – восьмое.

В итоге российская теннисистка при одной победе и двух поражениях заняла третье место в группе А и не смогла выйти в полуфинал турнира. Путевки в плей-офф завоевали первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) и Гарсия, занявшие первое и второе места соответственно. При этом Швентек выиграла все матчи в группе. Четвертое место заняла американка Кори Гауфф (№4 рейтинга), проигравшая все матчи в группе.

В полуфинале Гарсия сыграет с пятой ракеткой мира Марией Саккари (Греция), Швентек – с седьмой ракеткой Ариной Соболенко (Белоруссия).

В Итоговом турнире традиционно принимают участие лучшие восемь теннисистов согласно рейтинга WTA и (в мужском турнире) ATP, Ассоциации теннисистов-профессионалов. Восемь спортсменов делятся на две группы по четыре в каждой, по два выходят в полуфинал.

Призовой фонд Итогового турнира WTA в 2022 году составляет $5 млн.

теннис Дарья Касаткина
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