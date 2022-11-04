Касаткина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение американке Кори Гауфф во втором тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Форт-Уэрте (США).

Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:3 в пользу российской теннисистки.

В рейтинге WTA Касаткина занимает восьмое место, Гауфф – четвертая ракетка мира.

Для Касаткиной это первая победа на турнире, в стартовом туре она уступила первой ракетке мира представительнице Польши Иге Швентек.

Во втором туре Швентек победила шестую ракету мира француженку Каролин Гарсию со счетом 6:3, 6:2 и обеспечила себе выход в полуфинал. На вторую путевку в группе А претендуют Касаткина и Гарсия, которые в ночь на 5 ноября по московскому времени сыграют друг с другом в третьем туре. Гауфф после двух поражений лишилась шансов на плей-офф.

В Итоговом турнире традиционно принимают участие лучшие восемь теннисистов согласно рейтинга WTA и (в мужском турнире) ATP, Ассоциации теннисистов-профессионалов. Восемь спортсменов делятся на две группы по четыре в каждой, по два выходят в полуфинал.

Призовой фонд Итогового турнира WTA в 2022 году составляет $5 млн.