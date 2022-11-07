Мостовой удивлен отказом Карпина возглавить сборную Армении

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой назвал непонятным решение нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина отказаться от предложения возглавить сборную Армении.

Ранее в понедельник "Чемпионат", ссылаясь на источник, сообщил о переговорах Карпина с армянской стороной.

"Мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России. Но при этом я остаюсь при своем мнении, что если человек тренирует команду, то он просто не может работать главным тренером в сборной - это разные вещи. Нельзя делать совмещение постов", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Согласно информации, переговоры Карпина на предмет назначения в сборную Армении "проходили позитивно, были довольно конкретными", - но в итоге он решил остаться в сборной России.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив Станислава Черчесова. При Карпине команда заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и должна была участвовать в стыковых матчах. Но по решению ФИФА сборная России была отстранена. На время действия санкций руководство Российского футбольного союза разрешило Карпину совмещение работы с деятельностью главным тренером "Ростова" (Ростов-на-Дону).