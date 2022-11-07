Поиск
Реклама20idei.ru

"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Монако", цвета которого защищает россиянин Александр Головин, встретится с "Байером"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" составили одну из пар стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.

Спорт"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФАЧитать подробнее

"Барселона" играла в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, где заняла третье место в своей группе. "Манчестер Юнайтед" пробился в весеннюю стадию Лиги Европы, став вторым в своей группе ЛЕ.

В свою очередь, "Монако" (Франция), цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин, встретится с немецким "Байером". "Монако" стал вторым в группе ЛЕ, "Байер - третьим в группе ЛЧ.

Остальные пары сформировались следующим образом: "Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция), "Спортинг" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания), "Шахтер" (Украина) - "Ренн" (Франция), "Аякс" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия), "Севилья" (Испания), ПСВ (Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия).

Матчи пройдут в феврале.

Победители групп Лиги Европы получили путевки сразу в 1/8 финала турнира. Это "Арсенал" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Бетис", "Реал Сосьедад" (оба - Испания), "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Фрайбург" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия, главный тренер - россиянин Станислав Черчесов).

футбол Лига Европы УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспор"

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Гол Головина принес "Монако" победу над "Тулузой" в чемпионате Франции

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Касаткина выбыла из Итогового турнира WTA

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Российский боксер Бивол победил мексиканца Рамиреса и защитил пояс WBA

Сербский теннисист Джокович вышел в финал турнира Masters в Париже

Сербский теннисист Джокович вышел в финал турнира Masters в Париже
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });