"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Монако", цвета которого защищает россиянин Александр Головин, встретится с "Байером"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" составили одну из пар стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.

"Барселона" играла в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, где заняла третье место в своей группе. "Манчестер Юнайтед" пробился в весеннюю стадию Лиги Европы, став вторым в своей группе ЛЕ.

В свою очередь, "Монако" (Франция), цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин, встретится с немецким "Байером". "Монако" стал вторым в группе ЛЕ, "Байер - третьим в группе ЛЧ.

Остальные пары сформировались следующим образом: "Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция), "Спортинг" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания), "Шахтер" (Украина) - "Ренн" (Франция), "Аякс" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия), "Севилья" (Испания), ПСВ (Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия).

Матчи пройдут в феврале.

Победители групп Лиги Европы получили путевки сразу в 1/8 финала турнира. Это "Арсенал" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Бетис", "Реал Сосьедад" (оба - Испания), "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Фрайбург" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия, главный тренер - россиянин Станислав Черчесов).