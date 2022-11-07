"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футболисты "Пари Сен-Жермен" попали на "Баварию"

Фото: UEFA via Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" попали в одну пару по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет на поле "Ливерпуля", ответный – в Мадриде.

На групповой стадии "Ливерпуль" занял второе место в своем квартете, "Реал" - первое. Обе команды - финалисты предыдущего розыгрыша, в мае 2022 года победу в решающем матче одержал "Реал" (1:0).

Полный список пар выглядит следующим образом: "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия), "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания), "Милан" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия), "Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Челси" (Англия), "Интер" (Италия) – "Порту" (Португалия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Бавария" (Германия).

Матчи 1/8 финала пройдут в феврале 2023 года.

"Реал" является рекордсменом по количеству титулов победителя Лиги чемпионов, главный клубный турнир Европы он выиграл 14 раз.