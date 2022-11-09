В "Венеции" предположили, что зимой подпишут контракт с Дзюбой

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Венеция" рассматривает возможность приглашения российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом заявил исполнительным директором "Венеции" Александер Мента.

"Может быть, "Венеция" подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно", - приводит слова Менты Sport 24.

В ноябре стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".

"Венеция" является командой Серии В, второго по статусу дивизиона итальянского футбола. За "Венецию" играет российский нападающий Денис Черышев.