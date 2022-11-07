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Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспором"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артем Дзюба покинул турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", сообщается на сайте Федерации футбола Турции.

Согласно информации, контракт 34-летнего футболиста был расторгнут еще 3 ноября по взаимному согласию сторон.

Ранее о разрыве контракта сообщали СМИ.

Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Дзюба перешел в "Адана Демирспор" на правах свободного агента в августе этого года. В составе турецкой команды он провел четыре неполных матча, отметившись одним голом.

футбол Турция Артем Дзюба
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