Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспором"
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артем Дзюба покинул турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", сообщается на сайте Федерации футбола Турции.
Согласно информации, контракт 34-летнего футболиста был расторгнут еще 3 ноября по взаимному согласию сторон.
Ранее о разрыве контракта сообщали СМИ.
Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Дзюба перешел в "Адана Демирспор" на правах свободного агента в августе этого года. В составе турецкой команды он провел четыре неполных матча, отметившись одним голом.