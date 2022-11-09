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Решивший получить паспорт РФ футболист Клаудиньо не планирует играть за Россию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо не собирается выступать за сборную России в случае получения гражданства РФ.

СпортМалком решил получить гражданство РФ ради места для легионера в "Зените"Читать подробнее

"Давайте проясним ситуацию. От многих людей я слышу этот вопрос, слышу, что мы с (играющим в "Зените" соотечественник Клаудиньо – ИФ) Малкомом можем получить гражданство РФ, и если так будет лучше для клуба, никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов", - приводит слова Клаудиньо "Чемпионат".

"Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю", - сказал Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что бразильцы Клаудиньо и Малком, играющие в "Зените" с 2021 и 2019 годы соответственно, начали процедуру оформления российского паспорта.

футбол Зенит Россия Бразилия
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